Prodloužení přívodního potrubí CO2, 5 m
Prodlužovací hadice o délce 5 m pro připojení lahví CO2 nebo svazků lahví k tryskačům suchého ledu s integrovanou výrobou suchého ledu (liquid-to-pellet/L2P).
Prodlužovací hadice pro tryskače suchým ledem s technologií liquid-to-pellet pro výrobu suchého ledu z kapalného CO2 k okamžitému použití. Kärcher doporučuje prodloužení o 5 metrů zejména pro rozšíření rozsahu použití stroje L2P při použití svazků lahví CO2. Hadice je vhodná i pro připojení jednotlivých lahví CO2.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|5000 x 42 x 42