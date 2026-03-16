Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(<2010)

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilnost. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe o 10m. Napojení jednoduše mezi pistolí s rychlospojkou - Clip a VT hadicí - také vhodné pro stroje s bubnem na navíjení VT hadice. Robustní DN8-kvalitní hadice, zesílená textilním výpletem, s ochranou hadice před zlomením a mosazným přípojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, pro teploty do 60° C. Vhodné pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher z řad K2-K7 a také pro přístroje s navíjením VT hadic.

Charakteristické znaky a výhody
10 m prodlužovací hadice
  • Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
DN-8- kvalitní hadice zpevněná textilním výpletem
  • Dlouhá životnost
Chránič proti ohebu
  • Chrání hadici proti ohnutím
Mosazná přípojka
  • Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 10
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 220 x 220 x 75
