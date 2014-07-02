Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m,  K2-K7

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Napojení jednoduše mezi strojem a VT hadicí. Robustní DN8-kvalitní hadice, zesílená textilním výpletem, s ochranou hadice před zlomením a mosazným přípojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, pro teploty do 60° C. Vhodné pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher z řad K2-K7.

Charakteristické znaky a výhody
Prodlužovací hadice 10 m
  • Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
DN-8- kvalitní hadice zpevněná textilním výpletem
  • Dlouhá životnost
Chránič proti ohebu
  • Chrání hadici proti ohnutím
Mosazná přípojka
  • Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 10
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 240 x 240 x 85