Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7
Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilnost. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.
Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Napojení jednoduše mezi strojem a VT hadicí. Robustní DN8-kvalitní hadice, zesílená textilním výpletem, s ochranou hadice před zlomením a mosazným přípojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, pro teploty do 60° C. Vhodné pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher z řad K2-K7.
Charakteristické znaky a výhody
Prodlužovací hadice 10 m
- Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
DN-8- kvalitní hadice zpevněná textilním výpletem
- Dlouhá životnost
Chránič proti ohebu
- Chrání hadici proti ohnutím
Mosazná přípojka
- Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|10
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|240 x 240 x 85