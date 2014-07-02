Prodlužovací hadice 5m
Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,3
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 St
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR čistič
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4M Cage Farmer
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 St
- HDS 13/20-4 St
- HDS 8/18-4 St
- Čistič ploch FRV 30
- Čistič ploch FRV TR 30