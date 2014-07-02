Prodlužovací hadice FRV 30 Me

Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky.

Specifikace

Technické údaje

Barva stříbrný
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
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