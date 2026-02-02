Prodlužovací hadice XH 10

Prodloužení vysokotlaké hadice. Kvalitní hadice DN 8, délka 10 m, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou. Pro stroje před modelovým rokem 2010.

Prodloužení vysokotlaké hadice o délce 10 m zajišťuje lepší flexibilitu a rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Připojí se mezi stroj a vysokotlakou hadici a hned jde práce lépe od ruky. Robustní kvalitní hadice DN 8 je zesílena textilní vložkou a vybavená ochranou proti zlomení hadice a stabilní mosaznou přípojkou pro delší životnost. Prodloužení hadice vydrží tlak až 160 bar a je určena pro teploty do 60 °C. Je také vhodná pro používání s čisticími prostředky a všechny vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2–7 před modelovým rokem 2010.

Charakteristické znaky a výhody
Prodlužovací hadice 10 m
  • Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
DN-8- kvalitní hadice zpevněná textilním výpletem
  • Dlouhá životnost
Chránič proti ohebu
  • Chrání hadici proti ohnutím
Mosazná přípojka
  • Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 60
Max. tlak (bar) 180
Délka (m) 10
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 240 x 240 x 85