Prodlužovací hadice XH 10
Prodloužení vysokotlaké hadice. Kvalitní hadice DN 8, délka 10 m, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou. Pro stroje před modelovým rokem 2010.
Prodloužení vysokotlaké hadice o délce 10 m zajišťuje lepší flexibilitu a rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Připojí se mezi stroj a vysokotlakou hadici a hned jde práce lépe od ruky. Robustní kvalitní hadice DN 8 je zesílena textilní vložkou a vybavená ochranou proti zlomení hadice a stabilní mosaznou přípojkou pro delší životnost. Prodloužení hadice vydrží tlak až 160 bar a je určena pro teploty do 60 °C. Je také vhodná pro používání s čisticími prostředky a všechny vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2–7 před modelovým rokem 2010.
Charakteristické znaky a výhody
Prodlužovací hadice 10 m
- Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
DN-8- kvalitní hadice zpevněná textilním výpletem
- Dlouhá životnost
Chránič proti ohebu
- Chrání hadici proti ohnutím
Mosazná přípojka
- Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 60
|Max. tlak (bar)
|180
|Délka (m)
|10
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|240 x 240 x 85