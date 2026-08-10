Prodlužovací kabel RCX (10 m)
Prodlužovací kabel umožňuje prodloužit připojení o deset metru. Ať už jde o nabíjecí stanici a nebo RTK anténu.
Prodlužovací kabel poskytuje větší flexibilitu při nastavování nabíjecí stanice nebo antény RTK. Pokud se v bezprostřední blízkosti požadovaného místa instalace nenachází žádná elektrická zásuvka, kabel pomůže překonat vzdálenost.
Charakteristické znaky a výhody
O deset metrů větší operační rádius pro pokládku napájecího kabelu
Lze použít pro nabíjecí stanici nebo anténu RTK
Odolné vůči každému počasí
Specifikace
Technické údaje
|Délka kabelu (m)
|10
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5