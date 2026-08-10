Prodlužovací kabel RCX (10 m)

Prodlužovací kabel umožňuje prodloužit připojení o deset metru. Ať už jde o nabíjecí stanici a nebo RTK anténu.

Prodlužovací kabel poskytuje větší flexibilitu při nastavování nabíjecí stanice nebo antény RTK. Pokud se v bezprostřední blízkosti požadovaného místa instalace nenachází žádná elektrická zásuvka, kabel pomůže překonat vzdálenost.

Charakteristické znaky a výhody
O deset metrů větší operační rádius pro pokládku napájecího kabelu
Lze použít pro nabíjecí stanici nebo anténu RTK
Odolné vůči každému počasí
Specifikace

Technické údaje

Délka kabelu (m) 10
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí