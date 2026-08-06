Prodlužovací pracovní nástavec, 1000 mm

Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm.

Specifikace

Technické údaje

Max. pracovní tlak (bar) 300
Délka (mm) 1000
Teplota (°C) max. 155
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6

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