Prodlužovací sací trubka, NW 35
K dosažení těžko dostupný míst, jako např. nečistoty ve vysokých místnostech, jmenovitý průměr 35.
Praktická prodlužovací sací trubka pro větší akční rádius. Prodloužení sací trubky se doporučuje především pro těžko přístupná místa jako např. vysoké stropy. Sací trubka má délku 0,5 m a jmenovitou světlost 35 mm.
Charakteristické znaky a výhody
Pro oblasti, které jsou obtížně přístupné, např. vysoké stropy, úzké světlíky atd.
Vhodné pro všechny víceúčelové vysavače produktové řady Home & Garden
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|480 x 40 x 40
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
- Vysoké stropy
- Studny