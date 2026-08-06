Prodlužovací tyč
Prodloužení tyče pro zvýšení dosahu o 0,4 metru. Pro pohodlnější a efektivnější úklid těžko přístupných míst.
Prodlužovací tyč se připojuje k příslušenství Kärcher. Usnadňuje ergonomickou práci a díky vzdálenosti do značné míry chrání uživatele před stříkající vodou. Prodlužovací tyč je kompatibilní s ručními čističi Kärcher. Pro aplikaci je vyžadováno příslušenství s adaptérem Quick Connec.
Charakteristické znaky a výhody
Připojení příslušenství Kärcher KHB a OC 6-18 pomocí adaptéru Quick Connect
- Ergonomická práce a vysoký stupeň ochrany proti stříkající vodě.
Barevné kódování na bajonetovém uchycení
- Jasné rozlišení příslušenství tlakových myček.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|384 x 40 x 37