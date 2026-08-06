Prodlužovací tyč

Prodloužení tyče pro zvýšení dosahu o 0,4 metru. Pro pohodlnější a efektivnější úklid těžko přístupných míst.

Prodlužovací tyč se připojuje k příslušenství Kärcher. Usnadňuje ergonomickou práci a díky vzdálenosti do značné míry chrání uživatele před stříkající vodou. Prodlužovací tyč je kompatibilní s ručními čističi Kärcher. Pro aplikaci je vyžadováno příslušenství s adaptérem Quick Connec.

Charakteristické znaky a výhody
Připojení příslušenství Kärcher KHB a OC 6-18 pomocí adaptéru Quick Connect
  • Ergonomická práce a vysoký stupeň ochrany proti stříkající vodě.
Barevné kódování na bajonetovém uchycení
  • Jasné rozlišení příslušenství tlakových myček.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 384 x 40 x 37