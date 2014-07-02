Profesionální vysavače
Filtry T/NT
- Plochý skládaný filtr HEPA, třída prachu H
- Plochý skládaný filtr Standard, do BIA-C třída prachů M
- Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot
- Koše hlavního filtru
- HEPA Filtr
- Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot
- Filtrační patrona Standard, do BIA C třída prachů M
- Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot
- Sady bezpečnostních filtrů / sáčků
- Membránový filtr / látkový filtr
- Látkový filtrační sáček
- Filtry odpadního vzduchu