Professional
Vysokotlaké čističe
- Těsnění pro trapézový závit
- Vysokotlaké pistole
- Pracovní nástavce
- Odstraňování plevele
- Rotační trysky
- Vícenásobné trysky
- Kärcher Power tryska
- eco!Booster
- Parní tryska/ochrana trysky/kulový tryskový nosič
- Tryskové šroubení / držák pro udržení odstupu
- Vysokotlaké hadice
- Čištění potrubí
- Podlahové čističe a čističe ploch
- Pěnovací systémy
- Přimíchávání/ Injektory
- Rychlospojka
- Spojovací díly
- Bubny na navíjení VT hadic
- Čištění fasád a solárních panelů
- Zařízení pro mokré otryskávání
- Čištění nádrží
- Nástavbové sady
- Přípojka vody
- Ostatní příslušenství HD
- Mycí kartáče
- Odběrné místo
- Dálkové ovládání
- Řídící vedení
- Vysokotlaké vedení
- Instalace zařízení
- Vedení hadic - vysokotlaké čističe
- Odvod spalin
- Zásobování palivem
- Systém odvodu spalin
- Příslušenství pro AP
Profesionální vysavače
- Baterie
- Nabíječky baterií
- Sady hubic
- Filtrační sáčky
- Filtry T/NT
- Kolena
- Sací hubice
- Sací trubky
- Sací hadice
- Spojovací nátrubky
- Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu
- Ostatní příslušenství NT
- Příslušenství ke kobercovým vysavačům
- Ostatní příslušenství k vysavačům na suché nečistoty
- Další příslušenství pro el. koště
- Sada pro úpravu, nevodivá média
Podlahové mycí stroje s odsáváním
Přístroje pro základní čištění koberců/parní čističe
Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním
Průmyslová extrakční řešení␍
Čištění suchým ledem
Dávkovač vody
Portálové mycí linky pro osobní automobily
- Obslužné místo
- Osazení kartáče
- Zásobování energií
- Přední dveře
- Provoz s recyklovanou vodou
- Uložení čisticích prostředků/ monitoring čisticích prostředků
- Navádění automobilů do polohy
- Zařízení protimrazové ochrany
- Čerpadla
- Bezpečnostní zařízení
- Ochrana proti ostřiku
- Ochrana před chodem na sucho
- Mytí podvozků
- Mytí kol
- Prvky opláštění
- Provoz s čtečkou mycích karet/kódů
- Dodatečné programy
- Vysoký tlak
- Instalační komponenty pro místní podmínky zákazníka
- Dálkový monitorink
- Optimalizované snímání kontur vozidla
- Otočný lamelový střešní sušák
- Postranní ventilátory
- Řízení vrat
- Zvýšení tlaku vody