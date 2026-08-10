Řetěz pro CNS 36-35 Battery
Zabezpečuje neustále maximální kvalitu řezu: řetěz pro 35 cm dlouhou lištu bateriové řetězové pily CNS 36-35 Battery. S nepatrným zpětným rázem a systémem upínání řetězu bez použití nářadí.
Řetěz pro 35 cm dlouhou lištu bateriové řetězové pily CNS 36-35 Battery lze rychle a jednoduše nasadit díky systému upínání bez použití nářadí. Zaručuje neustále optimální řezný výkon, má mimořádně dlouhou životnost a vyznačuje se mnohostranným použitím. Navíc řetěz bez zpětných rázů přesvědčí malými vibracemi.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní řetěz
- Umožňuje neustále nejlepší kvalitu řezu s řetězovými pilami Kärcher.
Výměna řetězu bez použití nářadí
- Pro výměnu řetězu bez námahy.
Malý zpětný ráz
- Bez zpětného rázu a zároveň s vysokým výkonem.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|480 x 35 x 5
Oblasti použití
- Kácení malých stromů
- Větve
- Palivové dřevo