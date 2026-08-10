Řetěz pro CNS 36-35 Battery

Zabezpečuje neustále maximální kvalitu řezu: řetěz pro 35 cm dlouhou lištu bateriové řetězové pily CNS 36-35 Battery. S nepatrným zpětným rázem a systémem upínání řetězu bez použití nářadí.

Řetěz pro 35 cm dlouhou lištu bateriové řetězové pily CNS 36-35 Battery lze rychle a jednoduše nasadit díky systému upínání bez použití nářadí. Zaručuje neustále optimální řezný výkon, má mimořádně dlouhou životnost a vyznačuje se mnohostranným použitím. Navíc řetěz bez zpětných rázů přesvědčí malými vibracemi.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní řetěz
  • Umožňuje neustále nejlepší kvalitu řezu s řetězovými pilami Kärcher.
Výměna řetězu bez použití nářadí
  • Pro výměnu řetězu bez námahy.
Malý zpětný ráz
  • Bez zpětného rázu a zároveň s vysokým výkonem.
Specifikace

Technické údaje

Barva stříbrný
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 480 x 35 x 5
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Kácení malých stromů
  • Větve
  • Palivové dřevo