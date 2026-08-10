Řetěz pro PSW 18-20 Battery
Minimální vibrace a jednoduchá výměna: Řetěz pro 20 cm dlouhou lištu bateriové teleskopické řetězové pily PSW 18-20 Battery umožňuje neustále maximální kvalitu řezu.
Řetěz pro 20 cm dlouhou lištu bateriové teleskopické řetězové pily PSW 18-20 Battery lze rychle a bez námahy nasadit díky jednoduchému systému upínání. Zaručuje neustále optimální řezný výkon, má mimořádně dlouhou životnost a vyznačuje se mnohostranným použitím. Navíc řetěz přesvědčí malými vibracemi.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní řetěz
- Umožňuje neustále nejlepší kvalitu řezu s bateriovou teleskopickou pilou Kärcher.
Snadná výměna řetězu
- Jednoduchý systém napínání řetězu pro výměnu řetězu bez námahy.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|330 x 35 x 5
Oblasti použití
- Větve