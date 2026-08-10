Řetěz pro PSW 18-20 Battery

Minimální vibrace a jednoduchá výměna: Řetěz pro 20 cm dlouhou lištu bateriové teleskopické řetězové pily PSW 18-20 Battery umožňuje neustále maximální kvalitu řezu.

Řetěz pro 20 cm dlouhou lištu bateriové teleskopické řetězové pily PSW 18-20 Battery lze rychle a bez námahy nasadit díky jednoduchému systému upínání. Zaručuje neustále optimální řezný výkon, má mimořádně dlouhou životnost a vyznačuje se mnohostranným použitím. Navíc řetěz přesvědčí malými vibracemi.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní řetěz
  • Umožňuje neustále nejlepší kvalitu řezu s bateriovou teleskopickou pilou Kärcher.
Snadná výměna řetězu
  • Jednoduchý systém napínání řetězu pro výměnu řetězu bez námahy.
Specifikace

Technické údaje

Barva stříbrný
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 330 x 35 x 5
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Větve