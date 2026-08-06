Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h

Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).

Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 500 - 1000
Materiál Přírodní štětiny
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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