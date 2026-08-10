Rotační tryska, 035
Nová rotační tryska Performance (velikost trysky 035) s rotujícím bodovým paprskem ohromí: až o 50 % vyšší čisticí a plošný výkon než u předcházejícího modelu.
U nové rotační trysky Performance (velikost trysky 035) byly minimalizovány interní ztráty a zato výrazně zlepšena kvalita tryskání. Tato tryska je vybavena rotujícím bodový paprskem pro desetinásobnou sílu. V porovnání s předcházejícím modelem podává až o 50 % vyšší čisticí a plošný výkon, přičemž keramická tryska a keramický ložiskový kroužek navíc garantují extrémně dlouhou životnost. Rotační tryska umožňuje pracovní tlak max. 180 bar/18 MPa a je vhodná pro teploty vody do 60 °C.
Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
Vysoký čisticí výkon
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Velikost trysky ( )
|35
|Připojovací závit
|M 18
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2