Rotační tryska, 040
S rotujícím bodovým paprskem pro větší výkon: nová rotační tryska Performance s velikostí trysky 040 podává až o 50 % vyšší čisticí a plošný výkon než předcházející model.
Minimální interní výkonnostní ztráty a maximální kvalita tryskání, to jsou hlavní znaky nové rotační trysky Performance (velikost trysky 040), které umožňují až o 50 procent vyšší čisticí a plošný výkon než u předcházejícího modelu. Díky rotujícímu bodovému paprsku dosahuje tato tryska při pracovním tlaku max. 180 bar/18 MPa a teplotě vody až 60 °C 10násobnou čisticí sílu oproti běžným vysokotlakým tryskám. Kromě toho přesvědčí keramickou tryskou a keramickým ložiskovým kroužkem pro delší životnost.
Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
Vysoký čisticí výkon
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Velikost trysky ( )
|40
|Připojovací závit
|M 18
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2