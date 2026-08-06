Rotační tryska 050, 050
Plný výkon proti odolným nečistotám: nová výkonná rotační tryska velikosti 050 dosahuje až o 50 % vyššího čisticího a plošného výkonu než její předchůdce.
Max. pracovní tlak 180 bar/18 MPa a teplota vody 60°C, nový výkonný tryskač nečistot (velikost trysky 050) rozvine svůj plný výkon. Díky rotujícímu bodovému paprsku dosahuje 10násobného čisticího výkonu. Dosahuje také až o 50 procent vyššího čištění a plošného výkonu než jeho předchůdce. Vnitřní ztráty energie byly minimalizovány a kvalita postřiku se výrazně zlepšila. S keramickou tryskou a ložiskovým kroužkem pro extrémně dlouhé pracovní doby.
Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
Vysoký čisticí výkon
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Velikost trysky ( )
|50
|Připojovací závit
|M 18
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2