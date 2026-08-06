Rotační tryska 050, 050

Plný výkon proti odolným nečistotám: nová výkonná rotační tryska velikosti 050 dosahuje až o 50 % vyššího čisticího a plošného výkonu než její předchůdce.

Max. pracovní tlak 180 bar/18 MPa a teplota vody 60°C, nový výkonný tryskač nečistot (velikost trysky 050) rozvine svůj plný výkon. Díky rotujícímu bodovému paprsku dosahuje 10násobného čisticího výkonu. Dosahuje také až o 50 procent vyššího čištění a plošného výkonu než jeho předchůdce. Vnitřní ztráty energie byly minimalizovány a kvalita postřiku se výrazně zlepšila. S keramickou tryskou a ložiskovým kroužkem pro extrémně dlouhé pracovní doby.

Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
Vysoký čisticí výkon
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Teplota (°C) max. 60
Velikost trysky ( ) 50
Připojovací závit M 18
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2