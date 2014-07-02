Rotační tryska, 055/060
Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Velikost trysky ( )
|55 / 60
|Připojovací závit
|M 18
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Rotační tryska, 055/060
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