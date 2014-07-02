Rotační tryska, 070/080

Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku.Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku.Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 300
Tlak (bar) max. 300
Teplota (°C) max. 85
Velikost trysky ( ) 70 / 80
Připojovací závit M 18
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Náhradní díly Rotační tryska, 070/080

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.