Rotační tryska, malý, 030

Menší ztráty, vyšší kvalita tryskání: Nová rotační tryska Performance (velikost trysky 030) se postará až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u jejích předchůdců.

Nová rotační tryska Performance (velikost trysky 030) nabízí dokonalou čisticí sílu. Byly minimalizovány interní ztráty výkonu a podstatně zlepšena kvalita tryskání - pro až o 50 procent vyšší výkon čištění a plošný výkon než u jejích předchůdců. A díky rotujícímu bodovému paprsku dosahuje v porovnání s běžnými vysokotlakými tryskami až 10násobného čisticího výkonu. S keramickou tryskou a keramickým ložiskovým kroužkem pro dlouhou životnost. Pro použití s max. 180 bar/18 MPa a teplotou vody 60 °C.

Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
Vysoký čisticí výkon
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Teplota (°C) max. 60
Velikost trysky ( ) 30
Velikost malý
Připojovací závit EASY!Lock
Barva antracit
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 90 x 57 x 57
Kompatibilní přístroje
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