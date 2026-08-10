Rotační tryska, malý, 030
Menší ztráty, vyšší kvalita tryskání: Nová rotační tryska Performance (velikost trysky 030) se postará až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u jejích předchůdců.
Nová rotační tryska Performance (velikost trysky 030) nabízí dokonalou čisticí sílu. Byly minimalizovány interní ztráty výkonu a podstatně zlepšena kvalita tryskání - pro až o 50 procent vyšší výkon čištění a plošný výkon než u jejích předchůdců. A díky rotujícímu bodovému paprsku dosahuje v porovnání s běžnými vysokotlakými tryskami až 10násobného čisticího výkonu. S keramickou tryskou a keramickým ložiskovým kroužkem pro dlouhou životnost. Pro použití s max. 180 bar/18 MPa a teplotou vody 60 °C.
Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
Vysoký čisticí výkon
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Velikost trysky ( )
|30
|Velikost
|malý
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|90 x 57 x 57