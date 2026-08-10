Rotační tryska, malý, 035

Nová rotační tryska Performance (velikost trysky 035) s rotujícím bodovým paprskem se postará o ohromující rozdíl: až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u jejího předchůdce.

U nové rotační trysky Performance (velikost trysky 035) byly minimalizovány interní ztráty a podstatně zlepšena kvalita tryskání. Rotující bodový paprsek vytvoří až 10x větší sílu čištění. V porovnání se svým předchůdcem podává nová rotační tryska až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon. Navíc garantují keramická tryska a keramický ložiskový kroužek mimořádně dlouhou životnost. Rotační tryska umožňuje pracovní tlak max. 180 bar/18 MPa a je vhodná pro teplotu vody až do 60 °C.

Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
Vysoký čisticí výkon
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Teplota (°C) max. 60
Velikost trysky ( ) 35
Velikost malý
Připojovací závit EASY!Lock
Barva antracit
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 155 x 60 x 60