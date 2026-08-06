Rotační tryska, malý, 040
S rotujícím bodovým paprskem pro vyšší výkon: nová rotační tryska Performance s velikostí trysky 040 se postará až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než její předchůdce.
Minimální interní ztráty výkonu a maximální kvalita tryskání jsou hlavními znaky nové rotační trysky Performance (velikost trysky 040) – a umožňují až o 50 procent vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce. Rotujícím bodovým paprskem dosáhne při pracovním tlaku max. 180 bar/18 MPa a teplotě vody do 60 °C až 10x vyšší čisticí sílu oproti běžným vysokotlakým tryskám. Navíc garantují keramická tryska a keramický ložiskový kroužek mimořádně dlouhou životnost.
Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
Vysoký čisticí výkon
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Velikost trysky ( )
|40
|Velikost
|malý
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|90 x 57 x 57