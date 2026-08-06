Rotační tryska, malý, 040

S rotujícím bodovým paprskem pro vyšší výkon: nová rotační tryska Performance s velikostí trysky 040 se postará až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než její předchůdce.

Minimální interní ztráty výkonu a maximální kvalita tryskání jsou hlavními znaky nové rotační trysky Performance (velikost trysky 040) – a umožňují až o 50 procent vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce. Rotujícím bodovým paprskem dosáhne při pracovním tlaku max. 180 bar/18 MPa a teplotě vody do 60 °C až 10x vyšší čisticí sílu oproti běžným vysokotlakým tryskám. Navíc garantují keramická tryska a keramický ložiskový kroužek mimořádně dlouhou životnost.

Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
Vysoký čisticí výkon
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Teplota (°C) max. 60
Velikost trysky ( ) 40
Velikost malý
Připojovací závit EASY!Lock
Barva antracit
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 90 x 57 x 57