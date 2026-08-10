Rotační tryska pro čištění potrubí D21/090
Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postaraují o nutný posun a komfortní manipulaci.
Inovativní a výkonná rotační tryska pro čištění potrubí (Ø 21 mm) spojuje výhody rotační trysky s vlastnostmi trysek pro čištění potrubí. Rotující bodový paprsek rotační trysky směřuje vpřed a odstraňuje i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu v úhlu 30° se starají o nutný posun a zajišťují komfortní manipulaci.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr (mm)
|21
|Velikost trysky ( )
|90
|Závit
|R 1/8"
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
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Náhradní díly Rotační tryska pro čištění potrubí D21/090
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