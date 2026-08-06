Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040

Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postaraují o nutný posun a komfortní manipulaci.

Inovativní a výkonná rotační tryska pro čištění potrubí (Ø 30 mm) spojuje výhody rotační trysky s vlastnostmi trysek pro čištění potrubí. Rotující bodový paprsek rotační trysky směřuje vpřed a odstraňuje i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu v úhlu 30° se starají o nutný posun a zajišťují komfortní manipulaci.

Specifikace

Technické údaje

Průměr (mm) 30
Velikost trysky ( ) 40
Závit R 1/8"
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1

Videa

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Náhradní díly Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

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