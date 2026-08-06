Rotační tryska pro čištění potrubí D30/060
Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postaraují o nutný posun a komfortní manipulaci.
Inovativní a výkonná rotační tryska pro čištění potrubí (Ø 30 mm) spojuje výhody rotační trysky s vlastnostmi trysek pro čištění potrubí. Rotující bodový paprsek rotační trysky směřuje vpřed a odstraňuje i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu v úhlu 30° se starají o nutný posun a zajišťují komfortní manipulaci.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr (mm)
|30
|Velikost trysky ( )
|60
|Závit
|R 1/8"
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Produkty, které se již nevyrábí
Náhradní díly Rotační tryska pro čištění potrubí D30/060
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