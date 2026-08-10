Rotační tryska TR 028, malý, 028
Plný výkon proti odolným nečistotám: nová výkonná rotační tryska velikosti 028 dosahuje až o 50 % vyššího čisticího a plošného výkonu než její předchůdce.
Max. pracovní tlak 180 bar/18 MPa a teplota vody 60°C, nová výkonná rotační tryska (velikost trysky 028) rozvine svůj plný výkon. Díky rotujícímu bodovému paprsku dosahuje 10násobného čisticího výkonu. Dosahuje také až o 50 procent vyššího čištění a plošného výkonu než jehjí předchůdce. Vnitřní ztráty energie byly minimalizovány a kvalita se výrazně zlepšila. S keramickou tryskou a ložiskovým kroužkem pro extrémně dlouhé pracovní doby.
Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
- Významná úspora času
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
- Díky vyššímu účinku čištění jsou odstraňovány i silně ulpívající nečistoty.
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
- Vysoká čisticí síla za současně vysokého plošného výkonu.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
- Maximální životnost.
Vysoký čisticí výkon
- Plynulé odstranění odolných nečistot.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Velikost trysky ( )
|28
|Velikost
|malý
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|90 x 57 x 57