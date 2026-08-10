Rotační tryska TR 028, malý, 028

Plný výkon proti odolným nečistotám: nová výkonná rotační tryska velikosti 028 dosahuje až o 50 % vyššího čisticího a plošného výkonu než její předchůdce.

Max. pracovní tlak 180 bar/18 MPa a teplota vody 60°C, nová výkonná rotační tryska (velikost trysky 028) rozvine svůj plný výkon. Díky rotujícímu bodovému paprsku dosahuje 10násobného čisticího výkonu. Dosahuje také až o 50 procent vyššího čištění a plošného výkonu než jehjí předchůdce. Vnitřní ztráty energie byly minimalizovány a kvalita se výrazně zlepšila. S keramickou tryskou a ložiskovým kroužkem pro extrémně dlouhé pracovní doby.

Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
  • Významná úspora času
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
  • Díky vyššímu účinku čištění jsou odstraňovány i silně ulpívající nečistoty.
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
  • Vysoká čisticí síla za současně vysokého plošného výkonu.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
  • Maximální životnost.
Vysoký čisticí výkon
  • Plynulé odstranění odolných nečistot.
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Teplota (°C) max. 60
Velikost trysky ( ) 28
Velikost malý
Připojovací závit EASY!Lock
Barva antracit
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 90 x 57 x 57
Kompatibilní přístroje
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