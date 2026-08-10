Rotační tryska, velký, 100

Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Rotační tryska - rotující bodový paprsek nabízí 10krát lepší čisticí výkon. Keramická tryska a ložiskový kroužek pro dlouhou životnost. Další údaje: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 ° C.

Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 300
Tlak (bar) max. 300
Teplota (°C) max. 85
Velikost trysky ( ) 100
Velikost velký
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5