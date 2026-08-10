Rotační tryska, velký, 170
Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku.Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.
Rotační tryska - rotující bodový paprsek nabízí 10krát lepší čisticí výkon. Keramická tryska a ložiskový kroužek pro dlouhou životnost. Další údaje: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 ° C.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Velikost trysky ( )
|170
|Velikost
|velký
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5