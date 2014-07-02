Rotační tryska na čištění potrubí s vnitřním závitem. Tryska má čtyři rotující trysky pro ekologické čištění ucpaných odtoků a potrubí. Trysky jsou uspořádány tak, aby umožňovaly volnému pohybu trysky a hadice trubkou. S přípojkou R 1/8 "pro připojení k hadici na čištění potrubí.