Rotující tryska na čištění potrubí 050

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky

Rotační tryska na čištění potrubí s vnitřním závitem. Tryska má čtyři rotující trysky pro ekologické čištění ucpaných odtoků a potrubí. Trysky jsou uspořádány tak, aby umožňovaly volnému pohybu trysky a hadice trubkou. S přípojkou R 1/8 "pro připojení k hadici na čištění potrubí.

Charakteristické znaky a výhody
Díky čtyřem postranním paprskům rotuje tryska kolem vlastní osy.
Připojení: 1/8"
Kompaktní konstrukce s vnějším průměrem 16 mm.
Specifikace

Technické údaje

Průměr (mm) 16
Velikost trysky ( ) 50
Závit R 1/8"
Kompatibilní přístroje
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