Rotující tryska na čištění potrubí 050
S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky
Rotační tryska na čištění potrubí s vnitřním závitem. Tryska má čtyři rotující trysky pro ekologické čištění ucpaných odtoků a potrubí. Trysky jsou uspořádány tak, aby umožňovaly volnému pohybu trysky a hadice trubkou. S přípojkou R 1/8 "pro připojení k hadici na čištění potrubí.
Charakteristické znaky a výhody
Díky čtyřem postranním paprskům rotuje tryska kolem vlastní osy.
Připojení: 1/8"
Kompaktní konstrukce s vnějším průměrem 16 mm.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr (mm)
|16
|Velikost trysky ( )
|50
|Závit
|R 1/8"
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 St
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR čistič
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4M Cage Farmer
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 St
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 St
- HDS 8/20 G *EU
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Produkty, které se již nevyrábí
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 1050 B
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Anniversary edition
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage Anniversary edition
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 6/16-4 MX Plus *EU
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus Anniversary edition
- HD 7/16-4 M Plus