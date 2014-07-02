Rotující tryska na čištění potrubí 065
S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky
Rotační tryska na čištění potrubí s vnitřním závitem. Tryska má čtyři rotující trysky pro ekologické čištění ucpaných odtoků a potrubí. Trysky jsou uspořádány tak, aby umožňovaly volnému pohybu trysky a hadice trubkou. S přípojkou R 1/8 "pro připojení k hadici na čištění potrubí.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr (mm)
|16
|Velikost trysky ( )
|65
|Závit
|R 1/8"