RPV adaptér

Zvýšení čisticího výkonu při použití zařízení pro otryskávání suchým ledem: Speciální adaptér pro otevření ventilu zbytkového tlaku (RPV) lahví CO2.

Tento speciální adaptér umožňuje intenzivní čištění pomocí zařízení pro otryskávání suchým ledem L2P (Liquid-to-Pellet), a to i při použití lahví CO2. Zatímco ventily zbytkového tlaku omezují množství CO2 a mohou snížit čisticí výkon, adaptér zajišťuje, že do stroje vždy proudí potřebné množství CO2. Tím lze zvýšit čisticí výkon.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty