RPV adaptér
Zvýšení čisticího výkonu při použití zařízení pro otryskávání suchým ledem: Speciální adaptér pro otevření ventilu zbytkového tlaku (RPV) lahví CO2.
Tento speciální adaptér umožňuje intenzivní čištění pomocí zařízení pro otryskávání suchým ledem L2P (Liquid-to-Pellet), a to i při použití lahví CO2. Zatímco ventily zbytkového tlaku omezují množství CO2 a mohou snížit čisticí výkon, adaptér zajišťuje, že do stroje vždy proudí potřebné množství CO2. Tím lze zvýšit čisticí výkon.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
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