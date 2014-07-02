Ruční hubice
Odolné nečistoty mizí jako mávnutím proutku. Bez chemie a bez drhnutí! Ryzí síla páry zatočí se zašlou koupelnou, všudypřítomným vodním kamenem i mastnou kuchyní.
Ruční hubici Kärcher udržíte pohodlně v jedné ruce a poradí si i tam, kde ostatní přístroje selhávají. Výborně se hodí k čištění malých i silně znečištěných ploch. Koupelnové obklady, sprchový kout, varná deska, digestoř i drobné kuchyňské vybavení se pod ní doslova rozzáří. Štětiny v kombinaci s párou přemluví i zatvrzelou špínu, a šetrný froté potah poté vše odsaje a dotáhne k dokonalosti.
Charakteristické znaky a výhody
Čisticí štětiny
- Pro odstranění odolných nečistot
Praktická velikost "do ruky"
- Ideální pro menší plochy, okna atd.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|165 x 200 x 60
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- DE 4002
- SC 1
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 Premium
- SC 1 Premium +Floor Kit
- SC 1.020 *EU
- SC 1.030 B
- SC 2 Deluxe EF Limitovaná edice
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2.500 C
- SC 2.550 C *EU
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 4.100 C *EU
- SC 4.100 C BE *EU
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB *EU
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SI 2.600 CB
- SI 4 + Iron Kit
- SI 4 EasyFix Premium parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4.100 CB
Oblasti použití
- Pracovní plochy v kuchyni
- Obkladové dlaždice
- Sprchové kouty/vany
- Varné desky
- Odsavače par
- Lednička (uvnitř /vně)
- Trouba
- Kuchyně