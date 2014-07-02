Ruční hubice

Odolné nečistoty mizí jako mávnutím proutku. Bez chemie a bez drhnutí! Ryzí síla páry zatočí se zašlou koupelnou, všudypřítomným vodním kamenem i mastnou kuchyní.

Ruční hubici Kärcher udržíte pohodlně v jedné ruce a poradí si i tam, kde ostatní přístroje selhávají. Výborně se hodí k čištění malých i silně znečištěných ploch. Koupelnové obklady, sprchový kout, varná deska, digestoř i drobné kuchyňské vybavení se pod ní doslova rozzáří. Štětiny v kombinaci s párou přemluví i zatvrzelou špínu, a šetrný froté potah poté vše odsaje a dotáhne k dokonalosti.

Charakteristické znaky a výhody
Čisticí štětiny
  • Pro odstranění odolných nečistot
Praktická velikost "do ruky"
  • Ideální pro menší plochy, okna atd.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 165 x 200 x 60

Videa

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Oblasti použití
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Obkladové dlaždice
  • Sprchové kouty/vany
  • Varné desky
  • Odsavače par
  • Lednička (uvnitř /vně)
  • Trouba
  • Kuchyně