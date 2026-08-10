Ruční pistole
Ergonomická a kompaktní trysková pistole pro systém tryskání suchým ledem Ice Blaster od Kärcher. Obsahuje 5m stříkací hadici, osvětlení trysky a systém rychlé výměny trysky.
Speciálně navržená pro bezpečné a pohodlné použití se systémy čištění suchým ledem od Kärcher: Kompaktní a ergonomická trysková pistole s ovládacím kabelem nejen skvěle padne do ruky, ale má také aretační systém pro spoušť, který účinně zabraňuje náhodnému spuštění. Aktivace suchého ledu pomocí vypínače ON/OFF je také velmi uživatelsky přívětivá a snadno realizovatelná. Součástí komplexní sady je také rychlovýměnný systém trysky, osvětlení trysky a také 5metrová robustní a odolná stříkací hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,4