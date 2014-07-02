Ruční tryskací pistole Advanced
Ergonomicky tvarovaná tryskací pistole. Díky kompaktnímu designu je tato pistole zvlášť lehká a ovladatelná. Zahrnuje bezpečnostní mechanismus zabraňující neúmyslnému spuštění. Tryskací pistole Advanced je vybavená integrovaným dálkovým ovládáním. Množství tryskaného ledu a tryskací tlak lze seřizovat přímo na pistoli. Mimo to je na pistoli umístěn i přepínač "pouze vzduch" nebo "vzduch a led".
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 x 200 x 60
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