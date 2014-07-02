Rukojeť velká

Rukojeť pro použití s tryskovým prodloužením.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 195 x 90 x 70
Kompatibilní přístroje
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