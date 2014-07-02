rychlospojka

Pro připojení a prodloužení vysokotlakých hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5.

Rotační spojka Kärcher zabraňuje kroucení a zalomení vysokotlakých hadic pro snadné použití. Konektor M 22 x 1,5 m. S ochranou rukojet

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
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