rychlospojka
Pro připojení a prodloužení vysokotlakých hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5.
Rotační spojka Kärcher zabraňuje kroucení a zalomení vysokotlakých hadic pro snadné použití. Konektor M 22 x 1,5 m. S ochranou rukojet
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 S plus
- HD 10/23-4 SX plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
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- HD 13/12-4 ST
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/35 Pe
- HD 13/35-4
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS
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- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
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- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
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- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4 St
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18 CX Plus
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 715
- HD 801 B
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/18-4 St
- HD 9/19 MX Plus
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 Be
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- HDS 12/14-4 ST
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- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/16-4 ST-GAS
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/18-4M
- HDS 9/18-4MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HDS-E 8/16-4M 24 KW
- HDS-E 8/16-4M 36 KW