Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.
Sací filtr s klapkou zpětného toku v robustním provedení Premium (kov/plast) pro 3/4"- a 1" hadice. Vhodný k připojení na sací hadici - metrové zboží pro zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Klapka zpětného toku zabraňuje zpětnému toku dopravované vody a zkracuje tím dobu opětovného nasávání. Včetně hadicové spony.
Charakteristické znaky a výhody
Kovové/plastové provedení
- Robustní materiály pro dlouhou životnost.
Zpětná klapka.
- Zpětná klapka zabraňuje zpětnému proudění čerpané vody a zkracuje dobu zpětného sání.
K připojení na sací hadici - metrové zboží
- Pro individuální instalaci sací hadici.
Sada
- Pro 3/4" a 1" - hadice
Specifikace
Technické údaje
|Velikosti
|Vhodné pro 3/4"a 1" hadice
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|47 x 140 x 47
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.