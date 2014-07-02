Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium

Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.

Sací filtr s klapkou zpětného toku v robustním provedení Premium (kov/plast) pro 3/4"- a 1" hadice. Vhodný k připojení na sací hadici - metrové zboží pro zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Klapka zpětného toku zabraňuje zpětnému toku dopravované vody a zkracuje tím dobu opětovného nasávání. Včetně hadicové spony.

Charakteristické znaky a výhody
Kovové/plastové provedení
  • Robustní materiály pro dlouhou životnost.
Zpětná klapka.
  • Zpětná klapka zabraňuje zpětnému proudění čerpané vody a zkracuje dobu zpětného sání.
K připojení na sací hadici - metrové zboží
  • Pro individuální instalaci sací hadici.
Sada
  • Pro 3/4" a 1" - hadice
Specifikace

Technické údaje

Velikosti Vhodné pro 3/4"a 1" hadice
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 47 x 140 x 47
Oblasti použití
  • Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.