Sací hadice

Kärcher Připojení hadice

Připojení hadice

NA NABÍDKU
Kärcher Sací hadice se systémem Clip 1.0 (kompatibilní s vysavači do modelového roku 2016)

Sací hadice se systémem Clip 1.0 (kompatibilní s vysavači do modelového roku 2016)

NA NABÍDKU
Kärcher Sací hadice se systémem Clip 2.0 (kompatibilní s vysavači od modelového roku 2017)

Sací hadice se systémem Clip 2.0 (kompatibilní s vysavači od modelového roku 2017)

NA NABÍDKU
Kärcher Sací hadice s kuželovým připojením

Sací hadice s kuželovým připojením

NA NABÍDKU
Kärcher Sací hadice pro zónu 22

Sací hadice pro zónu 22

NA NABÍDKU
Kärcher Suction hoses others

Suction hoses others

NA NABÍDKU