Sací hadice C-32 2,5m, suché vysavače s klip. Připojením
Sací hadice ve jmenovité šířce DN 32 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na suché vysávání.
Sací hadice ve jmenovité šířce DN 32 je ideální pro použití s vysavači na suché vysávání. Hadice 2,5 m se připojuje k zařízení bajonetovým připojením 1.0 a k příslušenství klipsovým připojením 1.0. Obě připojení jsou kompatibilní s vysavači do modelového roku 2016.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|2,5
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 32
|Verze
|Standardní
|Připojení na straně příslušenství¹⁾
|Clip 1.0
|Připojení na straně stroje²⁾
|Zaklapněte uzávěr
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5