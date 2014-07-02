Sací hadice C-32 2,5m, suché vysavače s klip. Připojením

Sací hadice ve jmenovité šířce DN 32 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s ​​vysavači na suché vysávání.

Sací hadice ve jmenovité šířce DN 32 je ideální pro použití s ​​vysavači na suché vysávání. Hadice 2,5 m se připojuje k zařízení bajonetovým připojením 1.0 a k příslušenství klipsovým připojením 1.0. Obě připojení jsou kompatibilní s vysavači do modelového roku 2016.

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 2,5
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 32
Verze Standardní
Připojení na straně příslušenství¹⁾ Clip 1.0
Připojení na straně stroje²⁾ Zaklapněte uzávěr
Množství (Kusy) 1
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Příslušenství