Sací hadice C 35, 4m
Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.
Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 je ideální pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání od Kärcher. Hadice 4 m se připojuje k zařízení bajonetovým připojením 1.0 a k příslušenství klipsovým připojením 1.0. Obě připojení jsou kompatibilní s vysavači do modelového roku 2016. Bajonetové připojení 1.0 je stejné pro všechny jmenovité šířky (35, 40 a 50). Adaptér pro hadice NT s bajonetovým připojením 1.0 lze použít k připojení všech hadic s bajonetovým připojením 1.0 za účelem připojení k novému systému příslušenství.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|4
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Připojení na straně příslušenství¹⁾
|Clip 1.0
|Připojení na straně stroje²⁾
|Bajonet 1.0
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|430 x 430 x 110