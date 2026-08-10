Sací hadice, DN35, 2,0 m, Clip 2.0, pro T-vysavače

Sací hadice v nominální šířce DN 35 a délce 2 m je vhodná pro použití s ​​vysavači na suché vysávání Kärcher.

Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 je ideální pro použití s ​​vysavači na suché vysávání od Kärcher. Hadice o délce 2 m se připojuje k zařízení pomocí zacvakávací spojky a k příslušenství se připojuje pomocí Clip 2.0. Ten je kompatibilní s vysavači od vyrobenými od roku 2017.

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 2
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Verze Standardní
Připojení na straně příslušenství¹⁾ Clip 2.0
Připojení na straně stroje²⁾ Zaklapněte uzávěr
Množství (Kusy) 1
Barva antracit
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 460 x 360 x 90

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