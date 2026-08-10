Sací hadice, DN35, 2,0 m, Clip 2.0, pro T-vysavače
Sací hadice v nominální šířce DN 35 a délce 2 m je vhodná pro použití s vysavači na suché vysávání Kärcher.
Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 je ideální pro použití s vysavači na suché vysávání od Kärcher. Hadice o délce 2 m se připojuje k zařízení pomocí zacvakávací spojky a k příslušenství se připojuje pomocí Clip 2.0. Ten je kompatibilní s vysavači od vyrobenými od roku 2017.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|2
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Verze
|Standardní
|Připojení na straně příslušenství¹⁾
|Clip 2.0
|Připojení na straně stroje²⁾
|Zaklapněte uzávěr
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|460 x 360 x 90
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