Sací hadice SH 3

Sací hadice o délce 3 m pro čerpání vody z alternativních zdrojů, jako jsou vodní nádrže a barely.

Účinné a důkladné čištění choulostivých povrchů nebylo nikdy tak snadné, rychlé a úsporné. S o 50 % vyšším čisticím výkonem a stejnou spotřebou zdrojů nabízí eco!Booster o 50 % vyšší účinnost vody a energie v porovnání s eco!Booster.

Charakteristické znaky a výhody
Snadné k nasávání
  • Rychlé nasávání ze zásob vody; přívod vody pro vysokotlaké čističe.
Velmi praktický.
  • Praktické nasávání vody umožňuje šetrné využívání alternativních zdrojů vody.
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 250 x 60

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.
Náhradní díly Sací hadice SH 3

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.