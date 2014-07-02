Sací sada pro elektronářadí

1m dlouhá, extra tenká, flexibilní hadice s propojovacím kusem k připojení elektronářadí na multifunkční vysavače (verze s elektrozásuvkou). Prach a špína jsou ihned při svém vzniku odsáty.

Pružná sací hadice (1m) včetně adaptéru pro připojení elektronářadí jako například pilky, vrtačky nebo hoblíku. Nečistoty jsou odsávány přímo v místě vzniku a nedostanou se tak vůbec do okolního vzduchu. Ideální řešení pro domácí činnosti bez dodatečného čištění.

Charakteristické znaky a výhody
Adaptér pro elektrické nářadí
  • K připojecí sací hadice na výfuk elektrického nářadí
  • K přímému odsávání prachu/špíny během použití, aniž by něco z toho dostalo do okolního vzduchu.
Flexibilní konstrukce sací hadice
  • Více volnosti pohybu
  • Jednoduché a praktické při používání
Sada příslušenství pro všechny vysavače pro mokré a suché vysávání Kärcher Home & Garden
Specifikace

Technické údaje

Množství (-část) 2
Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1220 x 41 x 41
Oblasti použití
  • Dílna
  • Renovace