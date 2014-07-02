Sací sada pro elektronářadí
1m dlouhá, extra tenká, flexibilní hadice s propojovacím kusem k připojení elektronářadí na multifunkční vysavače (verze s elektrozásuvkou). Prach a špína jsou ihned při svém vzniku odsáty.
Pružná sací hadice (1m) včetně adaptéru pro připojení elektronářadí jako například pilky, vrtačky nebo hoblíku. Nečistoty jsou odsávány přímo v místě vzniku a nedostanou se tak vůbec do okolního vzduchu. Ideální řešení pro domácí činnosti bez dodatečného čištění.
Charakteristické znaky a výhody
Adaptér pro elektrické nářadí
- K připojecí sací hadice na výfuk elektrického nářadí
- K přímému odsávání prachu/špíny během použití, aniž by něco z toho dostalo do okolního vzduchu.
Flexibilní konstrukce sací hadice
- Více volnosti pohybu
- Jednoduché a praktické při používání
Sada příslušenství pro všechny vysavače pro mokré a suché vysávání Kärcher Home & Garden
Specifikace
Technické údaje
|Množství (-část)
|2
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1220 x 41 x 41
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Dílna
- Renovace