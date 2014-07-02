Sací trubka, DN 32, 500 mm délka, kov černý, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

Černá kovová sací trubka je vhodná pro suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 32, délka 500 mm.

Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým povrchem, vhodná jako prodloužení, např. pro vysávání stropů.

Specifikace

Technické údaje

Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 32
Množství (Kusy) 1
Materiál Ocel
Délka (mm) 500
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 500 x 32 x 32

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