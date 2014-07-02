Sací trubka, DN 32, 500 mm délka, kov černý, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1
Černá kovová sací trubka je vhodná pro suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 32, délka 500 mm.
Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým povrchem, vhodná jako prodloužení, např. pro vysávání stropů.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 32
|Množství (Kusy)
|1
|Materiál
|Ocel
|Délka (mm)
|500
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|500 x 32 x 32
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