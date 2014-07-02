Sací trubka, DN35, 505 mm délka, nerezová ocel, 1 ks
Sací trubice z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli v DN 35 a délce 505 mm pro mokro-suché vysavače Kärcher.
0,5 m dlouhá sací trubka z nerezové oceli (ID 35) pro mokro-suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a pro vysávání korozivních součástí.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Množství (Kusy)
|1
|Materiál
|Ušlechtilá ocel
|Délka (mm)
|505
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|505 x 37 x 37
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