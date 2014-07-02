Sací trubka, DN35, 505 mm délka, nerezová ocel, 1 ks

Sací trubice z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli v DN 35 a délce 505 mm pro mokro-suché vysavače Kärcher.

0,5 m dlouhá sací trubka z nerezové oceli (ID 35) pro mokro-suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a pro vysávání korozivních součástí.

Specifikace

Technické údaje

Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Množství (Kusy) 1
Materiál Ušlechtilá ocel
Délka (mm) 505
Barva stříbrný
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 505 x 37 x 37

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