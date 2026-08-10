Sada abrazivních utěrek na podlahovou hubici EasyFix
Zbavte podlahy odolných nečistot. Jednodušší a rychlejší čištění bez nutnosti ohýbání zaručuje pára a zdrsněné utěrky spolu s podlahovým systémem EasyFix.
Vytírání nebylo nikdy snadnější. Vylepšili jsme klasické mikrovláknové utěrky pro parní podlahový systém EasyFix také o abrazivní část. Úklid je tak ještě o chlup snadnější a účinnější. „Drsná“ utěrka se výborně hodí pro silně znečištěné tvrdé podlahy bez sklonu k poškrábání. Abrazivní utěrka zde zatočí s každou skvrnou i zašlými spáry. Na jemnější povrchy použijte raději klasické Kärcher utěrky z mikrovlákna. Každá podlaha i obložená stěna tak bude mít přesně takovou péči, jakou si zaslouží, a vy se při tom ani nezapotíte. Utěrka se snadno připne bez shýbání, pouhým přitlačením k násadě, a stejně tak snadno ji zase sejmete pomocí nášlapné úchytky. Bez jakéhokoliv kontaktu s nečistotami a za absence chemického odéru se tak váš domov znovu rozzáří.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
Komfortní upínací systém
Nožní pedál na utěrku na podlahu
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
Specifikace
Technické údaje
|Vláknový kompozitní textil
|100 % polyester
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish
Oblasti použití
- Kamenné podlahy
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice