Sada abrazivních utěrek na podlahovou hubici EasyFix

Zbavte podlahy odolných nečistot. Jednodušší a rychlejší čištění bez nutnosti ohýbání zaručuje pára a zdrsněné utěrky spolu s podlahovým systémem EasyFix.

Vytírání nebylo nikdy snadnější. Vylepšili jsme klasické mikrovláknové utěrky pro parní podlahový systém EasyFix také o abrazivní část. Úklid je tak ještě o chlup snadnější a účinnější. „Drsná“ utěrka se výborně hodí pro silně znečištěné tvrdé podlahy bez sklonu k poškrábání. Abrazivní utěrka zde zatočí s každou skvrnou i zašlými spáry. Na jemnější povrchy použijte raději klasické Kärcher utěrky z mikrovlákna. Každá podlaha i obložená stěna tak bude mít přesně takovou péči, jakou si zaslouží, a vy se při tom ani nezapotíte. Utěrka se snadno připne bez shýbání, pouhým přitlačením k násadě, a stejně tak snadno ji zase sejmete pomocí nášlapné úchytky. Bez jakéhokoliv kontaktu s nečistotami a za absence chemického odéru se tak váš domov znovu rozzáří.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
Komfortní upínací systém
Nožní pedál na utěrku na podlahu
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
Specifikace

Technické údaje

Vláknový kompozitní textil 100 % polyester
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 345 x 112 x 18
Oblasti použití
  • Kamenné podlahy
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladové dlaždice