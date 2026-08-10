Sada filtrů AF 30
Vysoký průtok vzduchu se snoubí s účinností: Sada náhradního filtru pro čističku vzduchu AF 30 obsahuje filtrační materiál H13 a má antibakteriálně potažený prvek z aktivního uhlí.
Filtrační sada H13 s vysokým podílem antibakteriálně potaženého aktivního uhlí spolehlivě odstraňuje velké množství škodlivých látek ve vzduchu se stupněm odlučování 99,95 % pro částice o průměru 0,3 µm. Filtr zachycuje prach, jemný prach, částice, aerosoly, patogeny a dokonce i viry. Antibakteriální povlak materiálu filtru navíc eliminuje choroboplodné zárodky a bakterie a je doplněn vrstvou aktivního uhlí, která filtruje ze vzduchu pachy, chemické výpary, VOC (těkavé organické sloučeniny) a další škodlivé látky.
Charakteristické znaky a výhody
H13 Filtrace
- Filtr H13 pro spolehlivé odstranění patogenů a aerosolů.
- Účinnost filtru 99,95 %.
Aktivní uhlíkový prvek
- Pro vázání pachů a chemických výparů.
Specifikace
Technické údaje
|Jednotka balení (Kusy)
|2
|Hmotnost (kg)
|0,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|357 x 178 x 80
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Oblasti použití
- Sada náhradního filtru pro čističku vzduchu AF 20 – pro čištění vzduchu v interiéru