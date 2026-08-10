Sada hadříků pro flexibilní ruční trysku

Hadříky pro flexibilní ruční hubici jsou vyrobeny z prvotřídních mikrovláken - uvolňují a zachycují ještě více nečistot. Systém háčku a smyčky usnadňuje výměnu utěrky, aniž by musela přijít do kontaktu se špínou.

Dvě prvotřídní utěrky z mikrovlákna, které jsou součástí sady, umožňují hubici účinně uvolnit a zachytit odolné nečistoty v koupelnách a kuchyních. Bez námahy lze odstranit i silné znečištění na varných deskách. Pohodlná a spolehlivá konstrukce s háčkem a smyčkou bezpečně upevní utěrku k ruční hubici a znamená, že utěrku lze rychle vyměnit, aniž by musela přijít do kontaktu se špínou.

Charakteristické znaky a výhody
Sada hadříků pro flexibilní ruční trysku: Vysoce kvalitní utěrka z mikrovlákna
Vysoce kvalitní utěrka z mikrovlákna
Sada hadříků pro flexibilní ruční trysku: Komfortní upínací systém
Komfortní upínací systém
Sada hadříků pro flexibilní ruční trysku: Popruh na látce
Popruh na látce
Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 170 x 65 x 10
Oblasti použití
  • Umyvadla
  • Obkladové dlaždice
  • Okna a skleněné plochy
  • Sprchové kouty/vany
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Varné desky
  • Trouba
  • Odsavače par