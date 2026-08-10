Sada hadříků pro flexibilní ruční trysku
Hadříky pro flexibilní ruční hubici jsou vyrobeny z prvotřídních mikrovláken - uvolňují a zachycují ještě více nečistot. Systém háčku a smyčky usnadňuje výměnu utěrky, aniž by musela přijít do kontaktu se špínou.
Dvě prvotřídní utěrky z mikrovlákna, které jsou součástí sady, umožňují hubici účinně uvolnit a zachytit odolné nečistoty v koupelnách a kuchyních. Bez námahy lze odstranit i silné znečištění na varných deskách. Pohodlná a spolehlivá konstrukce s háčkem a smyčkou bezpečně upevní utěrku k ruční hubici a znamená, že utěrku lze rychle vyměnit, aniž by musela přijít do kontaktu se špínou.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní utěrka z mikrovlákna
Komfortní upínací systém
Popruh na látce
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|170 x 65 x 10
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Sprchové kouty/vany
- Pracovní plochy v kuchyni
- Varné desky
- Trouba
- Odsavače par