Sada kulatých kartáčků

Ve dvou různých barvách pro různé upotřebení, např. v kuchyni a koupelně. 4-dílné.

Praktická sada kruhových kartáčů ve dvou barvách pro různá použití. Díky barevnému rozlišení je nezaměníte. Tak můžete například používat jednu barvu pro čištění sanity a druhou v kuchyni. Pružné štětiny parního kartáče vyřídí spolehlivě a suverénně každý úkol.

Charakteristické znaky a výhody
2 různé barvy (černá, červená)
  • Hygienická práce v různých oblastech použití (instalatérské práce, kuchyně, kohoutky atd.)
Vysoká kvalita materiálu štětin
  • Snadno odstraňují obtížně odstranitelné nečistoty
  • Žádné rychlé opotřebení štětin, dlouhá životnost
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 26 x 26 x 40

Videa

Oblasti použití
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Čištění kanalizací
  • Umyvadla/výlevky
  • Armatury
  • WC
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Koupelna