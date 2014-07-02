Sada kulatých kartáčků
Ve dvou různých barvách pro různé upotřebení, např. v kuchyni a koupelně. 4-dílné.
Praktická sada kruhových kartáčů ve dvou barvách pro různá použití. Díky barevnému rozlišení je nezaměníte. Tak můžete například používat jednu barvu pro čištění sanity a druhou v kuchyni. Pružné štětiny parního kartáče vyřídí spolehlivě a suverénně každý úkol.
Charakteristické znaky a výhody
2 různé barvy (černá, červená)
- Hygienická práce v různých oblastech použití (instalatérské práce, kuchyně, kohoutky atd.)
Vysoká kvalita materiálu štětin
- Snadno odstraňují obtížně odstranitelné nečistoty
- Žádné rychlé opotřebení štětin, dlouhá životnost
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|26 x 26 x 40
Videa
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Pracovní plochy v kuchyni
- Čištění kanalizací
- Umyvadla/výlevky
- Armatury
- WC
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Koupelna